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Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Fenerbahçe’den çifte transfer harekatı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, telefonla görüştüğü Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için anlaştı.

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