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Beşiktaş'ta Caicedo şoku!

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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Beşiktaş’ta Caicedo şoku!

Son dakika haberi... CSKA Sofya bir anda bonservis bedelini iki kat artırarak 5 milyon avro istedi. Başkan Ahmet Nur Çebi transfer için şartların zorlanmasını istedi.

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