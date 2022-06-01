01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Manchester United Paul Pogba ile yeni sözleşme imzalamayacak

Manchester United Paul Pogba ile yeni sözleşme imzalamayacak

SPOR
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
ABONE OL
Manchester United Paul Pogba ile yeni sözleşme imzalamayacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fransız futbolcu Paul Pogba ile yollarını ayırma kararı aldı. Manchester United'da 233 maça çıkan Pogba, 39 gol kaydetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA