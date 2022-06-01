Son dakika | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan A Spor’a özel açıklamalar! Ali Koç’a flaş gönderme

"BÜYÜKLER TARTIŞMAYA GİRMEMELİ"

"Büyük camialar tartışma ortamının içine girmemeli. Karşı taraf bunu gördü mü, görmedi mi? Bilemiyorum. Biz tuzağa düşmedik. Son 20 yıldır aynı siyasi iktidar görev başında. O siyasi süreç Trabzonspor lehine işliyorsa geçmişte yaşadığımız travmaların da gerçekçi olarak gösterilmesi gerekir. Cumhurbaşkanımız mı hedef gösterilmek istendi? Biz hep sahada kalmaya çalıştık. Tartışmaların içerisine girmedik. Bilinçli olarak tartışmaların içine çekilmek istendiğimizin farkındaydık. Bu tartışmaları yaratan insanların enerjilerini kendi lehimize kullandık diyelim."

"STOK FORMALAR BİTTİ"

"Stoktaki formalarımız bitti. 180 bini yakaladık. Son 2 haftada tedarik sıkıntısı yaşadık. Ama tekrar formalar raflardaki yerini alacak. 1 milyon lira, 1000 taraftar projesi ilgi gören bir proje. Arkadaşlarımız çalışma başlattı. İlle de bir kişi gelip 1 milyon verecek diye bir durum yok. 40 kişinin de bir araya gelerek katılabileceği bir proje bu. Eğer verebilecek paraları varsa tabii. Anıt projesi taraftarlara açık."



"BÜYÜKLER TARTIŞMAYA GİRMEMELİ"

"Büyük camialar tartışma ortamının içine girmemeli. Karşı taraf bunu gördü mü, görmedi mi? Bilemiyorum. Biz tuzağa düşmedik. Son 20 yıldır aynı siyasi iktidar görev başında. O siyasi süreç Trabzonspor lehine işliyorsa geçmişte yaşadığımız travmaların da gerçekçi olarak gösterilmesi gerekir. Cumhurbaşkanımız mı hedef gösterilmek istendi? Biz hep sahada kalmaya çalıştık. Tartışmaların içerisine girmedik. Bilinçli olarak tartışmaların içine çekilmek istendiğimizin farkındaydık. Bu tartışmaları yaratan insanların enerjilerini kendi lehimize kullandık diyelim."