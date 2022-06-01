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Son dakika | Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika | Fenerbahçe Jorge Jesus’u resmen açıkladı

Son dakika haberi...Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü resmen Jorge Jesus… Portekizli teknik adam az önce 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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