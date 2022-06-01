01 Haziran 2022, Çarşamba
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Gareth Bale Real Madrid defteri kapandı

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Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Gareth Bale Real Madrid defteri kapandı

Gareth Bale, Real Madrid'den ayrıldığını resmen açıkladı. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni adresinin kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

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