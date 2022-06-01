01 Haziran 2022, Çarşamba
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Brezilya ekipleri Diego Rossi’ye talip! 7 milyon euro

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Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Brezilya ekipleri Diego Rossi’ye talip! 7 milyon euro

Yönetim, sezon başında Los Angeles’tan kiraladığı Uruguaylı yıldızın bonservisini lig bitmeden önce 5.5 milyon euroya almıştı. Rossi, özellikle sezonun ikinci bölümünde çok iyi bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu, Brezilya ekiplerinin dikkatini çekti.

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