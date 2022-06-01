01 Haziran 2022, Çarşamba
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Jorge Jesus İstanbul’a geldi!

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Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Jorge Jesus İstanbul’a geldi!

Son dakika haberine göre: Fenerbahçe’nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul’a geldi. Portekizli teknik adamın gelecek günlerde sarı lacivertli takım ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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