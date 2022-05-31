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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uluslar Ligi ilk maçında Filenin Sultanları, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye İtalya kadın voleybol takımı maçı sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye-İtalya voleybol milli maçı canlı yayınla heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Milletler Ligi'nin ilk haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'da İtalya ile mücadele edecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçında bugün İtalya'yı ağırlayacak. Mücadele saat 18.30'da başlayıp TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİNALLER NE ZAMAN OYNANACAK?

Ankara, Brezilya ve Kanada'da mücadele edecek Filenin Sultanları her hafta 4 maç yapacak, sırasıyla; İtalya, Çin, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore, Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD'yle karşılaşacak.

Puanlama sonunda ilk 8'e girecek takımlar çeyrek finale kalacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında çeyrek final, yarı final ve final heyecanı ise Ankara'da yaşanacak.

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