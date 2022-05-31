Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye-İtalya voleybol milli maçı canlı yayınla heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Milletler Ligi'nin ilk haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'da İtalya ile mücadele edecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda?