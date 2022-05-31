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Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı: İtalya 0-3 Türkiye

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Filenin Sultanları Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı: İtalya 0-3 Türkiye

Filenin Sultanları, başarılarıyla Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. 2022 FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı ilk maçında son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-0 yenerek lige galibiyetle başlangıç yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasında İtalya ile karşılaştı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, rakibine set vermedi: 3-0. Ay-yıldızlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-19 kazandı.

Milliler ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şöyle:

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika

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