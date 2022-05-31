Filenin Sultanları Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı: İtalya 0-3 Türkiye

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, rakibine set vermedi: 3-0. Ay-yıldızlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-19 kazandı.