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PSG sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 31.05.2022
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PSG sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberi... Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Portekizli sol bek Nuno Mendes ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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