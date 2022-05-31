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Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa gelişmesi

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Fenerbahçe’de flaş Jose Sosa gelişmesi

Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Jose Sosa’ya yeniden Süper Lig’e dönen ve iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Ankaragücü talip oldu. Sarı-Lacivertliler, deneyimli oyuncuyla sözleşti. Arjantinli yıldız tatilinin ardından Ankara’ya gelip masaya oturacak.

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