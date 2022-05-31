NBA final maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Golden State Warriors ile Boston Celtics NBA'de adını finale yazdırdı. Sporseverler dev finali ile detayları merak ediliyor. Peki, NBA final maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?