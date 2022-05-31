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Çaykur Rizespor'da veda vakti! Cemali Sertel ile yollar ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Çaykur Rizespor’da veda vakti! Cemali Sertel ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Cemali Sertel ile yollarını ayırdı. Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Temmuz 2021'de Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cemali Sertel'in kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

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