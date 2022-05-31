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Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Nadal - Djokovic maçı canlı yayın bilgileri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Nadal - Djokovic maçı canlı yayın bilgileri...

Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fransa Açık'ın açık ara en büyük ustası, 13 kez turnuvayı kazanan Rafael Nadal, son şampiyon Djokovic ile karşı karşıya gelecek. Nefesleri kesecek karşılaşmayı takip etmek isteyenler canlı yayın detaylarını merak ediyor. Peki, Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Nadal - Djokovic maçı canlı yayın bilgileri...

Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Nadal - Djokovic maçı canlı yayın bilgileri tenisseverler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nadal'ın açık ara en başarılı olduğu turnuva olan Roland Garros yarı finalinde ikili karşı karşıya gelecek. Peki, Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Nadal - Djokovic maçı canlı yayın bilgileri...

NADAL DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya 1 numarası Djokovic ve Nadal'ın büyük buluşması TSi 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Eurosport ekranlarından canlı izlenebilecek.

Dünya tenisinde son dönemde tek kadınlarda sivrilen isimlerin eksikliği, erkeklerde ise çeşitli sorunlar nedeniyle dev isimlerin karşılaşamaması sonrasında oluşan boşluk, bugün sezonun ikinci Grand Slam'i olan Roland Garros'da son bulacak. Dev turnuvada TSi 22.00'de başlayacak olan çeyrek final karşılaşmasına kortun modern dönemine damga vuran iki efsane raket Novak Djokovic ve Rafael Nadal karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak buluşmada iki tenisçi yaklaşık 1 yıl sonra kozlarını paylaşacak.

NADAL TENİSİ BIRAKACAK MI?

Toprak kortta elde ettiği başarılarla 'kral' lakabını alan ve bunun hakkını tam anlamıyla veren Rafael Nadal, 13 kez şampiyon olduğu Roland Garros öncesindeki açıklamalarıyla veda sinyali verdi. 35 yaşındaki tenisçi, "Bu son Roland Garros maçım olabilir" ifadeleriyle şaşırttı. İspanyol tenisçi, geçen yıl çeyrek finalde kaybederken, 4 yıl aradan sonra Fransa'da kupaya ulaşamamıştı.

DJOKOVİC ÇOK FORMDA GELDİ

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya'ya Covid-19 aşısı olmadığı için olaylı şekilde katılamayan Sırp raket Djokovic, oynadığı son 9 karşılaşmasından da galibiyetle ayrılırken, bununla beraber Roma Açık'ta da zirveye çıkarak ne kadar formda olduğunu gösterdi. Avustralya'ya katılamaması sonrasında büyük bir hırsla Fransa'ya gelen 'Nole', burada mutlaka şampiyon olmak istiyor.

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