Rafael Nadal - Novak Djokovic maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Nadal - Djokovic maçı canlı yayın bilgileri...

DJOKOVİC ÇOK FORMDA GELDİ

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya'ya Covid-19 aşısı olmadığı için olaylı şekilde katılamayan Sırp raket Djokovic, oynadığı son 9 karşılaşmasından da galibiyetle ayrılırken, bununla beraber Roma Açık'ta da zirveye çıkarak ne kadar formda olduğunu gösterdi. Avustralya'ya katılamaması sonrasında büyük bir hırsla Fransa'ya gelen 'Nole', burada mutlaka şampiyon olmak istiyor.