Transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2022 Transfer sezonu başladı mı, açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Peki, Transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2022 Transfer sezonu başladı mı, açıldı mı?