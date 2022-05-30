Transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2022 Transfer sezonu başladı mı, açıldı mı?
Transfer sezonu ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trabzonspor'un şampiyonluğu ile tamamlanan sezonun ardından takımların transferleri merak ediliyor. Futbolda 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2022 Transfer sezonu başladı mı, açıldı mı?
Transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2022 Transfer sezonu başladı mı, açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Peki, Transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2022 Transfer sezonu başladı mı, açıldı mı?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
Bu gelişme hem kulüpleri hem de taraftarlar heyecanlandırdı. Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen kulüpler, transfer dönemini iyi geçirmek istiyor.
Yeni futbolcular yeni teknik direktörler derken, transfer dönemi yine hareketli geçmeye hazırlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarihleri duyurmasının ardından ise "Transfer dönemi ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme getirildi.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.
Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonu'nda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.
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