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Haberler Spor Haberleri Abdullah Avcı Futbol Plus'ta | Tarihi şampiyonluk nasıl geldi? Dikkat çeken Nwakaeme ve Hamsik sözleri

Abdullah Avcı Futbol Plus'ta | Tarihi şampiyonluk nasıl geldi? Dikkat çeken Nwakaeme ve Hamsik sözleri

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Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Abdullah Avcı Futbol Plus’ta | Tarihi şampiyonluk nasıl geldi? Dikkat çeken Nwakaeme ve Hamsik sözleri

Son dakika haberi... Süper Lig şampiyonu Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, YouTube'nun sevilen spor kanalı Futbol Plus'a konuk oluyor. Avcı, Futbol Plus'ta yaptığı açıklamalarda, bordo mavili takımın tarihi şamiyonluk hikayesini gözler önüne serdi.

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