Trabzonspor’un şampiyon hocası Abdullah Avcı ekibiyle poz verdi! Başarıya birlikte ulaştık

"BAŞARI SADECE BANA AİT DEĞİL DEĞİL"

Başarının ekip çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıktığını belirten Avcı, "Hiçbir teknik direktör bir takımı tek başına şampiyon yapamaz. Ben ekip çalışmasına son ederce inanan biriyim. Ortada bir başarı varsa bu sadece bana ait değil. Bu birbirine inanan, fedakarlık yapan ve çok çalışan ekibimizin işi. Ekibimizde yer alan herkes sezon boyunca aynı özveri ve samimiyetle bu işe sarıldı" diye konuştu.