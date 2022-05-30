Trabzonspor'un şampiyon hocası Abdullah Avcı ekibiyle poz verdi! Başarıya birlikte ulaştık
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili takımın şampiyonluğa ulaşmasında tüm ekip arkadaşlarının özverili çalışmaları olduğunu söyleyerek, "Başarıya müthiş özveri ile birlikte ulaştık" dedi.
Süper Lig 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin dergisi için ekibiyle birlikte şampiyonluk pozu verdi.
Bordo mavili takımın bu sezon şampiyonluğa ulaşmasında tüm ekip arkadaşlarının büyük gayretlerinin olduğunu söyleyen Avcı, "Bu başarıda futbolcular kadar, kulübün bütün çalışanları, yönetimin, taraftarın, herkesin payı var. Ben ve ekibim, bu büyük kulübün başarıya ulaşmasına katkı sunmak için çok çalıştık" dedi.
"BAŞARI SADECE BANA AİT DEĞİL DEĞİL"
Başarının ekip çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıktığını belirten Avcı, "Hiçbir teknik direktör bir takımı tek başına şampiyon yapamaz. Ben ekip çalışmasına son ederce inanan biriyim. Ortada bir başarı varsa bu sadece bana ait değil. Bu birbirine inanan, fedakarlık yapan ve çok çalışan ekibimizin işi. Ekibimizde yer alan herkes sezon boyunca aynı özveri ve samimiyetle bu işe sarıldı" diye konuştu.
"ASLA DURMADIK"
Başarıya ulaşmada en küçük detayın bile önemli olduğunu söyleyen Avcı, "Futbolcularımızın performansı, sağlığı, gelişimleri, rakibin durumu gibi onlarca veriyi elde etmek, değerlendirmek, en küçük bir detayı bile kaçırmamak için gece gündüz çalıştık, çok yorulduk ama asla durmadık. Başarıya müthiş özveri ile birlikte ulaştık" dedi.
"ÖNÜMÜZDE YOĞUN BİR PROGRAM VAR"
Ligin bitimiyle birlikte çıktığı kısa süreli tatili tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon çalışmalarına başlayan Avcı, "Önümüzde çok yoğun bir program var. Bir yandan Şampiyonlar Ligi, diğer yandan yeni sezon planlaması. Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor. Şampiyonlar Ligindeki rakiplerimizi a'dan z'ye analiz ediyoruz, yeni transferlerle ilgili planlamalar yapıyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
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