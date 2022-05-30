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Beşiktaş ve Cenk Tosun arasında görüşmeler sürüyor

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Beşiktaş ve Cenk Tosun arasında görüşmeler sürüyor

İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Cenk Tosun, kısa bir süre önce eski kulübü Beşiktaş ile yaptığı transfer görüşmesinde senelik 3 milyon Euro maaş istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı. Cenk'in istediği ücrette indirime gitmesi üzerine ise pazarlıklara yeniden start verildi.

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