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Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı

Son dakika haberine göre: Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı.

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