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Trabzonspor Avrupa'dan 2 yıldızın peşinde! İsimler ortaya çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Trabzonspor Avrupa’dan 2 yıldızın peşinde! İsimler ortaya çıktı

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Avrupa'da da mücadele edebileceği güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Savunma hattına tecrübeli ve yerli bir yıldız arayan Trabzonspor, bir de kaliteli yabancı peşinde. İşte bordo mavililerin transfer listesindeki iki isim...

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk sonrası gelecek sezon çalışmalarını da sürdüren bordo mavililer transferde düğmeye bastı. Özellikle stoper bölgesine doğru takviyeler yapmak isteyen Fırtına, yıldız ismi kadrosuna katmak için devreye girdi.

KAAN TRANSFERDE TAVRINI KOYDU

Sabah'ın haberine göre, Geride kalan sezonda Serie A'da Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan milli futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon anlaşamadığı İtalyan kulübünü bu kez 27 yaşındaki oyuncunun da tavrını net şekilde koymasıyla birlikte ikna etmek istiyor.

Kaan'ın menajerine şartları sunan ve yetki veren Trabzonspor, transfer için girişimlerini yaptıktan sonra beklemeye çekildi.

TAKIMIN JOKERİ

Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan'ın, asıl mevkisi stoper olmasının yanında sağ bek, sol bek, ön libero ve merkez orta saha gibi çeşitli bölgelerde forma giymesi en önemli özelliği olarak öne çıkıyor.

ALMANYA'DAN BOTENG İDDİASI

Trabzonspor için Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Ünlü Alman stoper Jerome Boateng için uzun süredir temas halinde.

10 yıl Bayern Münih'te forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübü Lyon'a imza atan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giydi, 2 de asist yaptı. Kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldıran Boateng, 2016'da da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

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