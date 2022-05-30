Trabzonspor Avrupa’dan 2 yıldızın peşinde! İsimler ortaya çıktı

KAAN TRANSFERDE TAVRINI KOYDU

Sabah'ın haberine göre, Geride kalan sezonda Serie A'da Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan milli futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.