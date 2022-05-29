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Son dakika: Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazandı

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Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Son dakika: Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazandı

Son dakika haberleri... Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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