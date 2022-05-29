Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için oy kullanma başladı! Fuat Çimen: Beşiktaş bir avuç elitistin değildir
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi başlarken, adaylar Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen üyelere hitap etti. Başkanlık adaylarından Fuat Çimen'in "Beşiktaş bir avuç elitistin değildir" sözleri dikkat çekti.
119 yaşındaki Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı. Başkanlık adayları Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen önemli açıklamalarda bulundu.
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.
Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen başkanlık için yarışıyor. Oy verme hakkına sahip 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.
Bu arada üyeler, kulüp başkanlığının dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri için de oy verecek. Oy kullanma işlemi öncesi iki başkan adayı kürsüde konuşma yaptı.
ADAYLARDAN ÖNEMLİ MESAJLAR
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa tekrar aday olan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Fuat Çimen, üyelere hitap etti.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan başkan adaylarından Fuat Çimen, "Başkanımız dün beni nezaketle sahneye davet etti ve bende icabet ettim. Bu davranışım kimi çevrelerce eleştirildi. Ben bunu reddediyorum. Bu genel kurul iradesine ve Beşiktaş başkanına saygıdır.'' dedi.
''Beşiktaş'ın lobisi yok diye'' üzüntü yaşandığını ifade eden Çimen, ''Taraftar ve dernekler ayrılmış. Beşiktaş bir avuç elitistin değildir." diye konuştu.
Adaylık sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden ve projeleri hakkında bilgi veren Çimen, şunları söyledi:
"Çok zorlu bir adaylık süreci geçirdik. Bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2,5 yıl önce çıktığımız bu yolda onursal başkanımız Süleyman Seba'nın 'Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın' sözünü şiar edindik. Kimsenin adamı olmadık. Yıllardır üzerinde çalıştığımız proje ve planlarımızı son 2,5 yılda olgunlaştırdık. Köprüden önce son çıkış olarak bu önemli seçimde, Beşiktaş'ın kurtuluş savaşını nasıl kazanacağımızı anlatacağım. Son 20 yıldır 'paralı başkan, kasa kolaylığı' diye bahsedilen konuya değinmek istiyorum. Bu durum 10 milyondan 5 milyar borca getirdi bizleri. Dün yapılan açıklamada yıllık 1 milyar faiz öder duruma geldik. Bunu açıklarken başkan örnekler verdi. Uzlaşma hali varken Abdullah Avcı ile mahkemelik olduk. 'Yeni gelen hocayla 30 milyon dolar kar ettik' dedi başkanımız. Kar hesabını böyle yapan başkan için herkese soruyorum bu kulüp tesadüflerle hareket edilebilir mi?"
"TAKDİR VE DEĞERLENDİRME GENEL KURULUN"
Başkan Ahmet Nur Çebi ise dün yaptığı konuşmayı hatırlatarak, şunları söyledi:
"Buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canıgönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş'ın sahibi genel kuruludur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen'e de canıgönülden başarılar diliyorum."
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