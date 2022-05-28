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A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı

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Giriş Tarihi: 28.05.2022
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A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım, günün ilk antrenmanının ardından ikinci antrenmanını da tamamladı.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan idman basına açık olarak gerçekleştirildi.

1 nolu sahada yapılan ve topla ısınma hareketlerinden oluşan çalışmanın ilk bölümünün ardından 4 nolu sahaya geçen futbolcular, burada iki gruba ayrıldı.

Bir grup savunmadan oyun kurma ve diyagonal paslar, diğer grup ise hücuma varyasyonları ve kanat hücumları üzerine çalıştı. İzinli olduğu için henüz kampa katılmayan Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü antrenmanda yer almadı. Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da bugünkü çalışmayı takip etti. Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.00 ve 17.30'da basına kapalı olarak yapacağı çift idmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarına devam edecek.

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