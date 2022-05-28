Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor?

Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) paylaştığı sezon takvimi ile birlikte yeni sezon başlama tarihini duyurdu. Peki, Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor?