Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geçtiğimiz Pazar günü oynanan maçlarla birlikte son buldu. Sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Trabzonspor oldu. Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları yakından takip ediliyor. Peki, Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) paylaştığı sezon takvimi ile birlikte yeni sezon başlama tarihini duyurdu. Peki, Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.
Yönetim kurulu, ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona ermesini kararlaştırdı.
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- Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig transfer sezonu başladı mı, ayın kaçında başlıyor?
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