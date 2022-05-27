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Transfer iddiaları iki devi karşı karşıya getirdi

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Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Transfer iddiaları iki devi karşı karşıya getirdi

Real Madrid’in Milan’lı Rafael Leao’yu transfer edeceği söylentilerine Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini’den cevap geldi. Maldini, "150 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine rağmen Rafael Leao bizim için dokunulmaz ve satılık değil" dedi.

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