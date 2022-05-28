Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2022 Liverpool Real Madrid final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022 sezonu finalinde Real Madrid ile Liverpool karşılaşacak. Liverpool ile Real Madrid, bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 9. maça çıkacak. Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2022 Liverpool Real Madrid final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid final maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Henderson (Thiago), Salah, Mane, Diaz

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema