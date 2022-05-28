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Tottenham, Ivan Perisic transferini bitirdi!

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Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Tottenham, Ivan Perisic transferini bitirdi!

Inter ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Ivan Perisic, daha önce İtalyan ekibinde şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Antonio Conte'nin takımı Tottenham ile anlaşma sağladı.

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