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Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya

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Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Avrupa Karate Şampiyonası’nda 4 altın madalya

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde Ali Sofuoğlu, erkekler kumite finalinde 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Burak Uygur ve kadınlar kumite finalinde 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazandı.

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