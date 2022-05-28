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Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübünde 2021 senesi olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, Ahmet Nur Çebi liderliğinde 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

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