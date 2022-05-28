Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda, Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. ÇEBİ VE YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ Çebi ile yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 79 kişi ibra etmezken, mali yönden 59 üye ibra oylamasında aleyhte oy kullandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN