Cristiano Ronaldo için dikkat çeken transfer iddiası!
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Portekizli oyuncunun sürpriz bir takımla transfer görüşmesi yaptığı ve ilerleyen günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
UEFA Konferans Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan İtalyan ekibi Roma'da yeni sezon öncesinde sürpriz transfer iddiaları basında yer buluyor.
Bunların en dikkat çekeni ise Cristiano Ronaldo'nun Roma'ya transfer olabileceği haberi. Portekizli yıldızın Roma ile temaslarda bulunduğu ve kulübün yeni sezon planları içerisinde yer alabileceği aktarıldı.
İtalyan basınında yer alan iddialarda Jose Mourinho'nun Cristiano Ronaldo ile çalışmak istediği ve Ronaldo'nun fikrini sorduğu belirtildi.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki yeni teknik direktör değişiminin ardından geleceğiyle ilgili henüz kararını vermedi. Portekizli yıldızın durumunun ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
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