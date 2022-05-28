Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu!
Son dakika haberine göre: Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan ve transfer teklifleri alan Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu.
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arda Turan futbolu resmen bırakmadı.
ABD ve Katar'dan teklifler alan Arda'nın Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçimi beklediği ortaya çıktı.
Dursun Özbek'in başkan olması halinde deneyimli ismin altyapı sorumlusu olarak Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni bir kariyere yelken açacağı öğrenildi. Son dönemde Florya'daki altyapı maçlarını kaçırmayan 35 yaşındaki yıldız, U-19 Takımı'nın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbiyi Kadıköy'de tribünden takip etmişti.
Futbol altyapısını Galatasaray'da alan Arda Turan, antrenörlüğü seçmesi halinde Florya'da işbaşı yapmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve listesindeki Erden Timur da tecrübeli oyuncunun devam etmesini istiyor.
Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Arda Turan ile ilgili bir düşüncesi bulunmuyor.
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