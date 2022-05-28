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Milli sporcu Erman Eltemur altın madalya kazandı

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Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Milli sporcu Erman Eltemur altın madalya kazandı

Son dakika haberine göre: Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek altın madalya kazandı.

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