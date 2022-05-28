Liverpool Real Madrid finalinde skandal olay! Fransızlar ellerine yüzlerine bulaştırdı
Liverpool ile Real Madrid arasında 22.00'de başlaması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, stadyum dışındaki organizasyon sorunları sebebiyle 22.36'a alındı.
Liverpool ile Real Madrid arasında 22.00'de başlaması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin başlama saatine üç kez erteleme geldi.
Stadyum dışındaki organizasyon sorunları nedeniyle mücadele önce 22.15'e sonra 22.30'a ertelendi. UEFA bir açıklama yayınlayarak 22.30'a ertelenen maçın başlama saatini 22.36 olarak yeniden güncelledi.
Finali yerinde takip eden gazetecilerin aktardıklarına göre şu ana kadar Şampiyonlar Ligi finalinde olanlar;
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?
- Son dakika: Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?
- 28 Mayıs güncel sigara fiyatları: 2022 ÖTV zammı sonrası Marlboro, Kent, Tekel, Winston, Camel sigara fiyatları ne kadar?
- EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 engelli memur 2. tercihler ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- İstanbul'un fethi ne zaman, hangi gün? 2022 İstanbul'un fethi kaçıncı yılı? İşte İstanbul'un fethi tarihi
- Kurbanlık fiyatları il il belli oldu: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bekçilik sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı
- Kızılay KPSS'siz personel alımı ilanı çıktı: 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi şartlar aranıyor?
- Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2022 Liverpool Real Madrid final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Babalar Günü yarın mı? 2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?