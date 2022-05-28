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Liverpool Real Madrid finalinde skandal olay! Fransızlar ellerine yüzlerine bulaştırdı

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Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Liverpool Real Madrid finalinde skandal olay! Fransızlar ellerine yüzlerine bulaştırdı

Liverpool ile Real Madrid arasında 22.00'de başlaması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, stadyum dışındaki organizasyon sorunları sebebiyle 22.36'a alındı.

Liverpool ile Real Madrid arasında 22.00'de başlaması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin başlama saatine üç kez erteleme geldi.

Stadyum dışındaki organizasyon sorunları nedeniyle mücadele önce 22.15'e sonra 22.30'a ertelendi. UEFA bir açıklama yayınlayarak 22.30'a ertelenen maçın başlama saatini 22.36 olarak yeniden güncelledi.

Finali yerinde takip eden gazetecilerin aktardıklarına göre şu ana kadar Şampiyonlar Ligi finalinde olanlar;

-15 bin biletsiz taraftar geldi.

-Taraftarlar saatlerce içeri alınamadı.

-Çocukların olduğu bölgelerde biber gazı sıkıldı.

-Maç 36 dakika ertelendi.

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