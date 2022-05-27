27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'de Joao Mario sesleri yükseliyor

Fenerbahçe'de Joao Mario sesleri yükseliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
Fenerbahçe’de Joao Mario sesleri yükseliyor

Fenerbahçe’nin orta saha transferinde ilk hedefin Portekizli Joao Mario olduğu öğrenildi. Benfica’dan ayrılma ihtimalinin olduğu bildirilen Joao Mario için Fenerbahçe devreye girdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA