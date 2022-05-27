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Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Süper Lig’in gol kralı Umut Bozok A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Kasımpaşa formasıyla attığı 20 golle krallığı kapan Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

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