Son dakika | Şampiyonluğun hikayesi nasıl yazıldı? Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı A Spor’da

İki yönetimle çalıştık, tarihi çok önemli olan, Süleyman Seba gibi başkana sahip olmuş bir camiada görev yaptığım için son derece mutluyum. Bunu her zaman söyleyeceğim. Bana çok önemli değerler kattı.

Trabzonspor'da bana sunulan ortam, mesleki anlamdaki deneyimler, daha çabuk kararlar ve aksiyonlar almamı sağladı. Bunlar bazen döner bazen dönmez ama bu sene çok olumlu geri döndü deneyimler.

Uğurcan'la 18 aydır çalışıyorum. Kaptan olarak harika bir tablo çizdi. Avrupa Şampiyonası'nda aslında onun adına başarılı gibi geçmişken, başarısız olarak gösterildi. Bana göre çok başarılı bir turnuva oynadı.