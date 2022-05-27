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Trabzonspor ve Fenerbahçe sol bek için transfer yarışında! Devlerin gözü Eren Elmalı'da

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Trabzonspor ve Fenerbahçe sol bek için transfer yarışında! Devlerin gözü Eren Elmalı’da

Türkiye'deki sol bek krizi ligin devlerini de vurdu. Trabzonspor ve Fenerbahçe yabancı kuralı nedeniyle sol bek için son dönemin gözdesi Eren Elmalı'yı transfer listesinin başına yazdı. Bordo mavililer Kasımpaşa'nın vereceği kararı beklemeye geçti.

Yaz transfer döneminin resmi olarak başlamasına sayılı günler kaldı. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı. Gözler son şampiyon Trabzonspor'un yerli transferlerine çevrildi.

TRANSFER DÖNEMİNİ YABANCI KURALI ŞEKİLLENDİRİYOR

Trabzonspor'un şampiyon kapattığı 2021-22 sezonunda kadrosunda en çok zorlandığı mevki sol bek olmuştu. Bu mevkide Trondsen, İsmail Köybaşı, Peres, Denswil, Abdülkadir Ömür, Puchacz ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 7 isim değişmeli olarak görev yapmış ancak bir türlü istikrar sağlanamamıştı.

Bordo-mavili yönetim yeni sezonda böyle bir sıkıntı yaşanmaması için kolları sıvadı. Yerli kuralının da 7+4 olarak uygulanacağını dikkate alan Trabzonspor, bu bölgeye ilk etapta bir Türk oyuncu transfer etmek istiyor.

EREN ELMALI PAYLAŞILAMIYOR

Scout ekibinin hazırladığı rapor ve teknik ekibin onayı doğrultusunda ilk hedef Kasımpaşa ile yıldızı parlayan Eren Elmalı oldu. Ancak İstanbul kulübünün Trabzonspor dışında başta Fenerbahçe olmak üzere birçok farklı kulüple temas halinde olduğu ve bu nedenle oyuncunun satışıyla ilgili bir karar veremediği belirtildi.

Trabzonspor ise Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki sol bek için vereceği kararı uzatması durumunda farklı isimlere yönelecek.

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan 22 yaşındaki Eren Elmalı, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile 35 maçta 1 gol ve 4 asist katkısı yaptı.

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