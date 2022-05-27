Trabzonspor ve Fenerbahçe sol bek için transfer yarışında! Devlerin gözü Eren Elmalı’da

EREN ELMALI PAYLAŞILAMIYOR

Scout ekibinin hazırladığı rapor ve teknik ekibin onayı doğrultusunda ilk hedef Kasımpaşa ile yıldızı parlayan Eren Elmalı oldu. Ancak İstanbul kulübünün Trabzonspor dışında başta Fenerbahçe olmak üzere birçok farklı kulüple temas halinde olduğu ve bu nedenle oyuncunun satışıyla ilgili bir karar veremediği belirtildi.