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Trabzonspor'un şampiyonluk sevinci sürüyor! Berlin'deki kutlamaya binlerce kişi katıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Trabzonspor’un şampiyonluk sevinci sürüyor! Berlin’deki kutlamaya binlerce kişi katıldı

Trabzonspor'un 38 sene sonra aldığı şampiyonluk kupasının sevinci sürüyor. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan taraftarlar Trabzonspor bayrağı açmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen kutlamaya binlerce kişi katıldı.

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