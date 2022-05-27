Al-Hilal Trabzonspor'un kapısını çaldı! Djaniny için teklif var
Trabzonspor'un şampiyonluğunda etkili rol oynayan isimlerden biri de kuşkusuz Djaniny oldu. Bordo mavililerin 31 yaşındaki yıldızı Djaniny için Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün devrede olduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Djaniny Semedo'yu teknik direktör Abdullah Avcı bırakmak istemiyor.
"YA SATALIM YA UZATALIM"
Yönetim kurulu da bir sezon daha sözleşmesi olan Yeşil Burun Adalı futbolcuya bu nedenle kontrat uzatma teklifi yaptı.
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