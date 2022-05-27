Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi! Anlaşma sağlandı

"JORGE JESUS YA DA İSMAİL KARTAL"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörün Jorge Jesus ya da İsmail Kartal olacağını açıklamıştı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı açıklamasında, "Çalışabileceğimiz iki hoca var. Biri İsmail Kartal, biri de Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız yine mutsuz olacak. Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. 2,5 aydır takım üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.