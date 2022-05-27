Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi! Anlaşma sağlandı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Fenerbahçe'de teknik direktör krizi nihayet sona erdi Sarı lacivertli kulüp, uzun zamandır görüşme halinde olduğu Jorge Jesus'la anlaşma sağladı. Portekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak
Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus'da mutlu sona ulaştı. Portekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği anlaşma sonunda tamamlandı. Tecrübeli teknik adam transfer görüşmelerini yapmak için de yardımcılarına talimat verdi ve çalışmalara başladı.
SON DAKİKA: JORGE JESUS FENERBAHÇE'DE!
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Jorge Jesus'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Portekizli hoca ile anlaşma sağladı. Jorge Jesus önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacak. Resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.
"JORGE JESUS YA DA İSMAİL KARTAL"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörün Jorge Jesus ya da İsmail Kartal olacağını açıklamıştı.
Sarı-lacivertlilerin başkanı açıklamasında, "Çalışabileceğimiz iki hoca var. Biri İsmail Kartal, biri de Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız yine mutsuz olacak. Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. 2,5 aydır takım üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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