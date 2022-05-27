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Son dakika: Volkan Demirel Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: Volkan Demirel Karagümrük’ten ayrıldığını açıkladı

Son dakika haberleri... Karagümrük ile Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Volkan Demirel, sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması yaptı.

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