Liverpool Real Madrid maçı bugün mü? 2022 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı kulübü Real Madrid ile, 7'nci kez kupayı kaldırmak isteyen Liverpool, 2022 finalinde karşı karşıya geliyor. Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finallerinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Real Madrid, çıktığı son 7 Şampiyonlar Ligi finalinden de kupayla ayrıldı. Peki, Liverpool Real Madrid maçı bugün mü? 2022 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid, kupada finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkana kadar yaptığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Devler Ligi finalinde iki dev kulüp karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool Real Madrid maçı bugün mü? 2022 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid final maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL İLE REAL MADRID 9. RANDEVUDA
Liverpool ile Real Madrid, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 9. maça çıkacak. Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid 14. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.
İki takım daha önce 8 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Real Madrid, 3'ünü Liverpool kazandı. Bir maç ise berabere bitti. Real Madrid 10, Liverpool ise 8 gol attı.
ÜÇÜNCÜ LIVERPOOL-REAL MADRID FİNALİ
Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 3. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak.
Taraflar arasındaki ilk final karşılaşması, 1981'de Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Fakat Real Madrid 2018'de rövanşı aldı. Madrid ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalden Bale'in (2) ve Benzema'nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.
1981'deki Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, o karşılaşmadan sonra çıktığı 7 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018) de kazandı.
SON RANDEVU GEÇEN YIL
İki takım son olarak 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan ilk ayağı 3-1 kazandı. Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki rövanş maçı ise 0-0 bitti.
Şampiyonlar Ligi 2014-15 sezonu gruplarında Real Madrid, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0, sahasındaki müsabakayı da 1-0 kazandı.
Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.
REAL MADRID 14. KUPAYI HEDEFLİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor.
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
LIVERPOOL, ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE TEK YENİLGİYLE GELDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti.
Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", B Grubu'nda İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Milan ve Portekiz'in Porto takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarında 6'da 6 yapan Liverpool, lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.
Çeyrek finalde Portekiz kulübü Benfica'yı geçen Liverpool, sahasında oynadığı yarı final ilk ayağında 2-0 yendiği İspanya'nın Villarreal takımına karşı rövanşta elenme baskısını hissetti.
Soyunma odasına 2-0 geride giren Liverpool, son 30 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve tarihinde 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final biletini aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Liverpool Real Madrid maçı bugün mü? 2022 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Polis şark tayinleri son dakika açıklandı! 2022 EGM polis tayinleri atama sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
- Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER
- Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? 2022 öğretmenlerin mesleki çalışma programı online mı, yüz yüze mi olacak?
- LGS'ye nerede gireceğim? 2022 LGS sınavına hangi okulda gireceğim? Liseye geçiş sınav yerleri nereden öğrenilir?
- e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN
- ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER
- Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?
- BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?
- JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Muharrem İnce'den 'kaçacaklar' tepkisi: CHP’de yalan iftira diz boyu! 6'lı masayı da hedef aldı