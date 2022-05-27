Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? Real Madrid, kupada finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkana kadar yaptığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Devler Ligi finalinde iki dev kulüp karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool Real Madrid maçı bugün mü? 2022 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid final maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.