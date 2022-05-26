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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma şampiyon!

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Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma şampiyon!

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 mağlup eden Roma, şampiyonluğa ulaştı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de kazanarak tarihte bir ilki başardı.

Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşmasında Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşmasında Roma ile Feyenoord, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Stadyum'da karşı karşıya geldi.

İtalyan ekibi, 32'nci dakikada Nicolo Zaniolo'nun ayağından bulduğu gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca Roma, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.

Feyenoord'ta milli futbolcu Orkun Kökçü, 88'inci dakikada yerini Patrik Walemark'a bıraktı.

MOURINHO'DAN BİR İLK

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de kazanarak tarihte bir ilki başardı.

Portekizli teknik adam, tarihte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösteren ilk teknik adam oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni; Porto ile UEFA Kupası'nı; Manchester United ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

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