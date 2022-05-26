Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman? Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, karşı karşıya gelecek. Kupayı kaldıracak olan takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kayserispor Sivasspor finalinin detayları...
Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman? 60. Ziraat Türkiye Kupası finali, Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçının ayrıntıları belli oldu. Futbolseverler, heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın saatini merak ediyor. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kayserispor Sivasspor ZTK final maçı 26 Mayıs saat 20.45'te oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR BİR KEZ KAZANDI, SİVASSPOR İLK KEZ FİNALDE
Yukatel Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.
Demir Grup Sivasspor ise tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak.
KAYSERİSPOR CEPHESİ
Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor'u yenerek 14 yıl sonra kupayı yeniden müzesine götürmeyi hedefliyor.
Kayseri temsilcisi 3. turda Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek başladığı kupa maratonunda, 4. turda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü, 5. turda da 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla eledi.
Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Kayseri ekibi, sarı-lacivertlileri deplasmanda 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Beşiktaş'ı 2-1'le kupanın dışına iten sarı-kırmızılılar, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Trabzonspor'u rövanşta sahasında 4-2 mağlup eden Kayserispor, tarihinde ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.
TÜRKİYE KUPASI'NI 2007-2008 SEZONUNDA MÜZESİNE GÖTÜRMÜŞTÜ
Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda 7 Mayıs 2008'de ilk kez oynadığı final maçında Gençlerbirliği'ne penaltılarda üstünlük kurarak kupaya uzanmıştı.
Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan maçta, tarihe geçen seri penaltılarda rakibini 11-10 mağlup etmişti.
Sonraki sezonlarda kupada 4 kez çeyrek final oynayan Kayserispor, 14 yıl sonra kupayı ikinci kez müzesine götürmek için mücadele edecek.
"DOSTÇA GEÇEN BİR KARŞILAŞMAYLA KUPAYI ALACAĞIZ"
Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, AA muhabirine, Kayserisporluların 14 yıl sonra yeniden final heyecanını yaşadığını söyledi.
Final karşılaşmasının centilmenlik içerisinde geçmesini temenni eden Gözbaşı, "Başkanımız Berna Gözbaşı ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz lig maçı öncesinde güzel mesajlar verdi. Bir kişinin bile burnu kanamadan, dostça geçen bir karşılaşmayla kupayı alacağız." dedi.
Gözbaşı, Kayserispor taraftarlarının final karşılaşması için İstanbul'da güzel bir organizasyonla takımlarını destekleyeceklerini ifade etti.
"ÖNCE KUPA SONRA AVRUPA"
Başkan Berna Gözbaşı'nın 3 yıl önce kapanmak üzere olan bir kulübün başına geçtiğine, şimdi ise Türkiye Kupası'nda final oynadıklarına dikkati çeken Gözbaşı, şunları kaydetti:
"Başkanımızın çabaları, şehrin ileri gelenlerinin destekleri, fedakarca çalışan yönetim, her zaman destek olan taraftarımız bizi buralara getirdi. Başkanımızın ortaya koyduğu bazı vizyonlar var. Biz hep söylüyoruz. Güzel günler göreceğiz. Planlı şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Başkanımız Avrupa hedefi koydu. Biz başından beri Kayserispor'un kadro derinliğiyle önemli takımlarından biri olduğunu söylemiştik. Şu anda aklımızda sadece kupa var. Hep birlikte bu heyecanı yaşayalım. Önce kupa, sonra Avrupa."
SİVASSPOR CEPHESİ
Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, rakibi Yukatel Kayserispor'u yenerek kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.
Ziraat Türkiye Kupası macerasına bu sezon 5. turdan başlayan Sivas temsilcisi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenip adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti. Yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.
Sivas ekibi, Kayserispor'u yenerek kulüp tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşamak istiyor. Kırmızı-beyazlılar, kupayı kazanırsa üst üste 3. kez Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde edecek.
SİVASSPOR KUPADA DAHA ÖNCE 3 KEZ YARI FİNAL HEYECANI YAŞAMIŞTI
Türkiye Kupası'nda daha önce yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Sivas ekibi, ilk kez finale yükseldi.
Kupada 2008-2009 sezonunda yarı finale kadar yükselen Sivasspor, evinde golsüz berabere kaldığı Fenerbahçe'ye rövanşta 3-1 mağlup olmuştu.
Sivas temsilcisi, 2012-2013 sezonunda da kupada yarı final heyecanı yaşamıştı. Deplasmanda Trabzonspor'a 6-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanş maçını 2-1 kazanmasına rağmen kupaya veda etmişti.
Sivasspor, 2014-2015 sezonunda da kupada yarı finale kadar yükselmişti. Yarı final ilk maçında Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başaran Sivas ekibi, rövanşta rakibine 4-1 yenilmişti.
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