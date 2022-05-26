Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

"ÖNCE KUPA SONRA AVRUPA"

Başkan Berna Gözbaşı'nın 3 yıl önce kapanmak üzere olan bir kulübün başına geçtiğine, şimdi ise Türkiye Kupası'nda final oynadıklarına dikkati çeken Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Başkanımızın çabaları, şehrin ileri gelenlerinin destekleri, fedakarca çalışan yönetim, her zaman destek olan taraftarımız bizi buralara getirdi. Başkanımızın ortaya koyduğu bazı vizyonlar var. Biz hep söylüyoruz. Güzel günler göreceğiz. Planlı şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Başkanımız Avrupa hedefi koydu. Biz başından beri Kayserispor'un kadro derinliğiyle önemli takımlarından biri olduğunu söylemiştik. Şu anda aklımızda sadece kupa var. Hep birlikte bu heyecanı yaşayalım. Önce kupa, sonra Avrupa."