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Eyüpspor - Bandırmaspor maç sonucu: 1-0

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Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Eyüpspor - Bandırmaspor maç sonucu: 1-0

Eyüpspor ile Bandırmaspor, Play-Off ilk raundu için Eyüp Stadı’nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin büyük bölümünde iki takım da kontrollü oyunu tercih ederken, İstanbul ekibi 49'da Taşkın İlter'in attığı kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Eyüpspor pazar günkü rövanş öncesinde avantajı kaptı.

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