26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'a kötü haber! Josef de Souza'nın cezası onandı

Beşiktaş'a kötü haber! Josef de Souza'nın cezası onandı

SPOR
Giriş Tarihi: 26.05.2022
ABONE OL
Beşiktaş’a kötü haber! Josef de Souza’nın cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı. Josef de Souza'nın itirazının reddedildiği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA