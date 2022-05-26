Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İspanyol takımı Real Madrid ile İngiliz takımı Liverpool finalde karşılaşacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg'dan alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?