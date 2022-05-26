Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City'yi eleyerek finale yükseldi. Real Madrid, 4-3 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi 3-1 yenerek finalde Liverpool'un rakibi oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İspanyol takımı Real Madrid ile İngiliz takımı Liverpool finalde karşılaşacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg'dan alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs'ta Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3'üncü kez finalde karşı karşıya gelecek.
Daha önce 1980-81 sezonunda o zamanki ismi Şampiyon Kulüpler Kupası olan turnuvada iki takım finalde karşılaşmış ve rakibini 1-0 mağlup eden Liverpool, kupanın sahibi olmuştu.
2017-18 sezonunda iki takım Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş, Real Madrid rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.
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