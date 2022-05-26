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Beşiktaş aradığı golcüyü buldu!

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Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Beşiktaş aradığı golcüyü buldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki forvet Adam Buksa ile yıllık ücret için orta yolu buldu. New England’la ise bonservis pazarlıkları sürüyor.

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