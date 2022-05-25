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Zlatan Ibrahimovic için kariyerinin sonu mu? 7-8 ay sahalardan uzak kalacak

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Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Zlatan Ibrahimovic için kariyerinin sonu mu? 7-8 ay sahalardan uzak kalacak

Son dakika haberi...Milan, Zlatan Ibrahimovic'in sol dizinden ameliyat olduğunu ve yaklaşık 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Ünlü futbolcu için kariyerinin yorumları yapılıyor.

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